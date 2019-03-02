全台最老公墓遇開發危機 「古墓派」文史社羣籲保留

2019-03-02 13:27

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南南山公墓地貌見證歷史演變，一群關心文史保留的朋友，在臉書發起「地上台南-南山公墓」社群，今（2）日 舉辦「走讀台南桶盤淺公墓」活動，來自全國各地上百位學員實地探訪古墓，共同發聲呼籲政府重視保留，別讓珍貴文化資產在城市開發中消失！

南山公墓位於竹溪流域，以「桶盤淺庄」（古地名）為主的明清古墓群，這條承載台灣漢民4百年歷史的河流，除了埋葬少數的豪門大族之外，大部分多屬小市民長眠之地，為台灣最富珍貴歷史意義的墳場，從墓地可看到移民、遷徙、文化符碼與後代子孫的連結，更可見證代代相傳的故事。

帶領導覽的「古墓派」學者、台中教育大學台灣語文系講師陳仕賢表示，南山公墓保留台灣年代最早古墓、明崇禎15年曾振暘墓（碑文記載西元1642年時去世，比鄭成功還要早來台灣）等4座古墓，已被列為古蹟，但其實還有見證地方發展史的家族古墓與其他古墓碑，具有豐富文化資產，可是面臨都市逐步開發危機，因此發起走讀活動，呼籲政府深入調查指定更多古蹟，進而讓南山公墓完整保留下來。

包括在校老師、學生等來自台北、台中等全國各地「文史控」，從古墓碑文，循著先人足跡了解台南府城歷史，希望這處台灣目前僅存最大、最古老的公墓，尚未被開發遭難的區域保留下來，「南山」是永遠的「地上南山」。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/