台中機場新增7停機坪 上午7至9點尖峰時段起飛可增4班

2019-03-02 11:25

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台中機場近年積極擴展東京、琉球、曼谷、金邊、胡志明、河內、馬尼拉等國際航線，客運量快速成長，107年運量已突破263萬人，成長幅度達16.1%。由於客運量快速成長，台中國際機場新增7個過夜機坪，已於2月28日投入營運，並於今日舉辦啟用典禮，有效提升空側作業效率。交通部長林佳龍表示，過去曾提出台中國際海空港，希望「客從雙港入、貨從雙港出」，爭取台中國際機場升級；民航局已完成台中機場2035年規劃，去年8月獲行政院核定，分短中長期，達到服務容量1000萬人的目標，今天啟用的過夜停機坪，就是短期計畫之一。

由於運量快速增加，台中航站區營運機坪11個停機位使用漸趨飽和，為因應航空運量需求及機場發展，民航局耗資2.8億元，自105年起，歷時3年闢建新過夜機坪，增加7個停機位。民航局表示，該工程已完成並於2月28日啟用，啟用後除提供過夜航機停放外，亦增加營運機坪調度彈性，上午7點到9點的尖峰時段，台中機場的離場航班數，可從目前的11班增加至15個班次，大幅提高機場作業效率。

林佳龍表示，除過夜機坪，為因應台中機場運量快速成長，民航局目前正積極推動國內航廈改善工程，預期可將航廈總年容量由290萬人次提升至369萬人次。長期發展方面，行政院已於去年8月核定「台中機場2035年整體規劃」，以年服務容量1000萬人次為終極發展願景，目前民航局已依該規劃，推動新建滑行道及停機坪滑行道工程，期許民航局依規劃的藍圖與時程，如期如質地完成機場各項建設，一步步開創台中大都會的國際格局。

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