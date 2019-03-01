斗六媽「環縣會香」徒步遶境9天 熱鬧回鑾安座

2019-03-01 19:09

〔記者詹士弘／雲林報導〕新興宮斗六媽徒步「環縣會香」，信眾背轎行走了300多公里，以9天遶境雲林，經過大小宮廟100餘處，今天圓滿結束，廟方晚上在斗六圓環施放高空煙火迎接斗六媽回鑾，信眾聯合接駕，現場還開放鑽轎底求平安。

新興宮說，進行雲林縣遶縣會香行程，是希望讓斗六媽走出去親近信徒，祈求台灣四時無災、國泰民安。為了讓信徒跟媽祖更接近，讓義工能近距離與媽祖心念交流，特別以信眾背轎徒步行走方式遶境。

新興宮指出，斗六媽沿途所經各宮廟熱情燃禮炮接待，提供信眾點心涼水，更有無數的人家、工廠及宮廟擺設香案恭迎斗六媽祖蒞臨，為媽祖掛上摯誠的紅包、金牌，展現對媽祖滿滿的敬心與人情味。

為期9天的徒步遶境今晚結束，廟方與信眾在斗六圓環接駕，接受信眾上香，鑽轎腳，新興宮還發放紀念鑰匙圈給信眾留念。

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