他拜妙禪後18年首獲加薪+升官！網驚：可靠這招當董事長

2019-03-01 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕師父好棒！網友日前在PTT以標題「信妙禪之後 信徒被公司主動一直加薪」發文，轉貼了一名妙禪信徒的文章，神奇的經歷讓網友看了嘖嘖稱奇。

這名網友從「佛教如來宗」官網轉貼了住在高雄市岡山區的妙禪信徒撰寫的見證文《感恩 師父！恩賜我生命中最大的禮物—重生！》，並節錄了文章內容。信徒在文章中提到，從入門第一天就主動爭取護持弘法，每月奉獻1000元，3個月後，神奇的事情發生了，18年來從未調薪的公司，竟然主動幫他加薪1000元！

在一次集會中，弘法老師告訴他，「岡山共心會爭取弘法護持金的同修不到一半」，讓這名信徒十分慚愧，馬上發願將護持金升至2000元；結果神奇的事再度發生，公司突然將他升級為管理組長，更再次調薪2000元，也讓他直呼「感恩 師父！讚歎 師父！師父要的絕對是弟子那顆願意的心」、「弟子只是一顆願意的心，師父就妙轉恩賜給弟子好多好多！」

對於這名信徒神奇的經歷，網友紛紛留言說，「恭迎妙禪如來宗，渡世靈顯四方」、「不顧北京反對 加薪2000元」、「太神啦！」「還不快捐身家」、「信師父絕對沒壞處的啦！！感恩師父！！讚嘆師父！！」「下次改捐2萬，說不定就加薪2萬！」「每個月捐5萬就能當董事長了」！

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