壯圍旅服園區平均每月2萬人參觀 東北角再推夜宿行銷

2019-03-01 17:49

［記者林敬倫／宜蘭報導］東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處興建的壯圍旅遊服務園區，開幕至今平均每個月2萬人入園，因建物外型特殊，是不少遊客拍照、打卡的景點；東北角風管處指出，16日將在園區辦理夜宿，並邀來金曲歌手羅文裕獻唱，限額200人，每人1000元，盼藉由深度旅遊活動，擴大行銷壯圍之美。

壯圍旅遊服務園區於去年4月28日開幕，但外界卻不看好，認為園區附近無知名景點，難以吸引遊客；不過，東北角風管處開園找來知名導演蔡明亮加持、策展，為園區打出知名度，加上園區建築外型特殊，成為不少遊客打開、拍照的熱點。

根據統計，開園至今近1年入園遊客人數，已達22萬人次，平均每個月約2萬人次，假日平均入園人數，約1800至2000人次，今年春節期間，則共有1萬1184人入園。

為行銷壯圍觀光風情，帶動地方發展，東北角風管處規劃於16日，在旅服園區舉行開園至今，第2場次的夜宿活動，由蔡明亮帶領民眾，認識行者電影及壯圍特色自然風景，晚上音樂會，更請來羅文裕獻唱，即日起開放網路報名，名額共200人，每人1000元，但限制6歲以上孩童報名，未滿12歲的孩童至少需一位成人陪同。

東北角風管處長陳美秀說，透過夜宿，能讓蔡明亮帶領遊客深入體驗壯圍海岸之美，行銷地方，去年暑假第1次辦理，吸引百餘人報名，成效不錯，今年擴大開放200個名額，歡迎民眾踴躍參與。活動報名請洽 ACCUPASS 活動通網站http://www.accupass.com搜尋「2019沙丘藝遊-春：那一夜，我們在沙丘」完成報名程序。

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