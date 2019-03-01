有機書店多角發展 結合企業、咖啡店設漂書站

2019-03-01 17:09

〔記者黃美珠／竹縣報導］小英總統曾慕名造訪的關西「石店子69有機書店」，創辦人盧文鈞繼5年前成立有機書店，今年除了把有機書店「做大」到全國共有10家有機書店成立外，還新創「漂書站」概念，跟坊間企業、店家、或是咖啡店業者合作，共同設置「企業漂書站」或是「咖啡店漂書站」，鼓勵企業員工或喜歡喝咖啡的民眾多多接觸書香，用交換書方式任意帶走漂書外，還可用優惠價格品嚐好咖啡。

盧文鈞直言，用書交換企業形象，或用書交換折抵部分的咖啡價，是他希望讓大家願意踏入漂書站的誘因。

從去年開始努力，目前他已經獲得5家有意願的企業或咖啡店合作，由這些對方提供辦公室或是店內的公共空間成立「企業漂書站」、「咖啡店漂書站」，而他則提供有關勵志、休閒、文學、小說、或是企業管理相關的優質「漂書」，給企業員工紓壓或精進職場技巧，給喝咖啡者可以搭配的精神食糧。

盧文鈞說，企業員工或咖啡店的來客，只要帶書來交換，就可以任意帶走1本漂書，看完後也能再帶回來進行第2次的交換，這樣不僅有助書香慢慢飄散、帶動全民閱讀，對於有機書店的經營也將更多元和具有生存競爭的優勢。

盧文鈞說，5年前他在關西成立第1家有機書店以後獲得不少人支持，讓他有信心從關西出發，5年來已陸續在新北貢寮、竹縣新埔和芎林、台中東勢、苗栗後龍和獅潭，設立了7家的有機書店，藏書從500本到上萬本都有。

3月初宜蘭頭城的有機書店也將接著開幕，今年下半年預計還將再於楊梅和基隆市跟進，這樣北從宜蘭，南到台中，總共將有10家有機書店開張，各據一方提供愛書人分享好書。

此外，他的有機書店除鼓勵好書交換，讓書本可以「保鮮」持續循環認識新的讀者。店內也備有開放的展售空間，嚴選當地優質且有特色的農特產物上架，讓社區小農、文創者的努力也被看見，發揮彼此魚幫水、水幫魚的效益。

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