首例！越南旅客帶豬肉粽來台探親 未繳罰鍰當日被遣返

2019-03-01 13:23

〔記者簡惠茹／台北報導〕228連假期間，出現首例越南旅客因攜帶豬肉製品遭遣返，一名越南女性從河內攜帶越南肉粽來台探親，因為肉粽內含有豬肉遭罰20萬元，但是該旅客沒有繳清罰鍰被遣返回國。

繼中國、蒙古之後，越南也在上個月淪陷非洲豬瘟，農委會從2月20日起將越南列為高風險區，來自越南的旅客如果攜帶豬肉製品來台，首犯開罰20萬元，第二次違規攜帶重罰100萬元，未繳清者拒絕入境。

二二八連假期間，出現首例越南籍旅客攜帶豬肉製品來台，2月27日當天，一名越南56歲女性，攜帶2個越南肉粽共1.36公斤來台灣探親，但是肉粽裡面含有豬肉，因此當場被罰20萬元，但是因為沒有繳清罰鍰被拒絕入境，當晚遣返回越南。

從非洲豬瘟疫區違規攜帶豬肉製品來台者，從去年提高罰款到首罰20萬元以來，累積案例已經達127例，其中126例全部來自中國班機，1例來自越南。

從中國通報世界動物衛生組織的非洲豬瘟疫情來看，2月底廣西、雲南、河北內蒙古都陸續再度傳出疫情，內蒙古更是野豬感染案例，不論是牧場豬隻或野豬，都已淪陷。

光是2月份採樣違規攜帶來台的中國豬肉製品，進行非洲豬瘟病毒檢驗後，累計驗出陽性反應的數量已經達29件，1月份共驗出11件陽性反應，2月份還沒結束，就已經驗出11件豬肉品有非洲豬瘟病毒，驗出比例在2月份已經來到10.2％，呈現持續上升的趨勢。

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