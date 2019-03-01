小英也忍不住聞香！台灣蘭展總冠軍「狐狸尾蘭」讓人驚嘆

2019-03-01 13:25

〔記者楊金城／台南報導〕在台南後壁蘭花園區舉辦的2019台灣國際蘭展，蘭花競賽全場總冠軍由台中蘭農賴德善培育的狐狸尾蘭奪下，十八梗開出近千孕花，散發清香，讓觀眾驚嘆，連總統蔡英文也稱讚開的每孕花都很漂亮、聞起來很香。

國內、外評審約280人投票選出「秀鳳蘭園」賴德善的狐狸尾蘭勇奪今年台灣蘭展競賽的全場總冠軍，這株狐狸尾蘭已培育27年，曾在2007台灣國際蘭展奪得全場總冠軍，這次是二度封王，賴德善笑得閤不攏嘴直說：「開心」。

這株狐狸尾蘭市值30萬元，高約1.2公尺，要不是賴德善修剪矮化，會長得更高，他說，出價再高也不賣。

2019台灣蘭展評審審查長黃文榮說，得獎的狐狸尾蘭在國內蘭友以其種名暱稱「佳佳樂」，為狐狸尾蘭支配長穗狐狸尾的後代，長而密集的花序會先上揚再逐漸往下延伸，總共開出18梗、近千孕花，由上至下漸層分佈，長而華麗的花序使整株狐狸尾蘭整體氣勢更具大將之風。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/