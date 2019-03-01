不能讓地球禿頭！蘇貞昌都蘭種樹、力挺原民

2019-03-01 12:30

［記者張存薇／台東報導］行政院長蘇貞昌今天探訪台東縣兩部落，並在東河鄉都蘭山林裡種下阿美族人生活中重要的「構樹」，蘇貞昌笑說，「只有沒有頭髮的人，才知道太陽曬很痛，所以絕對不能讓地球禿頭」，而構樹可以做樹皮衣，小樹苗長大後可以成為重要的原住民資產，也全力支持都蘭部落自主經營管理自己的土地。

蘇貞昌今天一早在縣長饒慶鈴及蘇巧慧、陳瑩、高潞．以用、廖國棟等立委陪同下，探訪卑南族大巴六九部落、阿美族都蘭部落，卑南鄉長許文獻提出3800萬文化聚會所需求，蘇貞昌表示全力支持，但要求盡量保留原本的草皮、樹木，不破壞自然原貌，也減少水泥化。

隨後蘇貞昌轉往都蘭林場，都蘭部落頭目姜清武、代表蔡政良爭取部落周邊40公頃國有土地交由部落經營管理，蔡政良說，部分土地原本由中華紙漿向退輔會承租，種了銀合歡、尤加利樹等外來樹種，對部落環境生態、文化完全沒有幫助，因此希望爭取自主經營這些土地，讓年輕人也能返鄉工作、復振文化，進一步地方創生。

蘇貞昌亦表示全力支持，他說，後續經營管理人才相對重要，因此將全額補助復育土地、人才培訓、建設等等經費。

他並在都蘭林場種了構樹，並說，這次種樹非常有意義，希望協助都蘭部落文化傳承，而構樹阿美族語為Lulang，阿美族年齡階層會以當年重要事件為命名，也建議今年度年齡階層取名為「La Lulang」（拉構樹）。

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