嘉義中埔香蕉品質超好 五星級飯店、高級餐廳簽約採購

2019-02-28 22:12

〔記者林宜樟／嘉義報導〕香蕉近年來常出現價格大漲大跌情形，為穩定銷路，改變民眾對香蕉的觀感，嘉義縣中埔鄉農會今晚與知名的飯店、餐飲業者漢來美食公司、饗食餐旅公司及耐斯王子大飯店簽下合作意向書，未來三大業者旗下的飯店、餐廳如漢來飯店、饗食天堂、萬國百匯餐廳等都會供應中埔出產的香蕉，或是做成糕點，「讓五星級的香蕉出現在五星級的餐桌上」。

今晚中埔鄉農會舉辦「春嬉風鈴暨農民節表揚大會」，嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、中埔鄉農會總幹事李碧雲及嘉義縣農會總幹事黃貞瑜等參與，漢來美食公司、饗食餐旅公司及耐斯王子大飯店業者代表出席與中埔鄉農會簽約，建立長期合作關係，讓消費者吃到安全安心的農產品，增加農民收入。

黃貞瑜說，過去香蕉價格大起大落，許多人想到香蕉就覺得廉價，但卻傷害農民心血，其實嘉義中埔出產的香蕉品質非常好，希望能建立口碑，「要讓人知道嘉義五星級的香蕉是給五星級飯店和餐廳使用，是有質感有品質的」；有此構想後請立委陳明文協助和漢來、耐斯討論，饗食天堂則由她接洽，三大業者和李碧雲等討論後，決定簽約，未來只要使用到香蕉都會透過中埔鄉農會採購。

漢來公司表示，落實企業社會責任中提供優良、健康及安全的食材給消費者是重要的一環，很榮幸有機會與中埔鄉農會簽訂採購意向書，透過採購當地生產的優良香蕉，讓公司各地餐廳的消費者有美好的餐飲體驗，也達成農作戶、業者與消費者共存共榮的目標。

耐斯王子大飯店總經理曾慶欑說，身為嘉義唯一的五星級飯店，選用嘉義在地最優質農特產品責無旁貸，未來樂見合作，由縣農會為消費者把關，讓消費者品嘗最優質的農特產品，回饋嘉義在地農民；曾慶欑說，耐斯王子大飯店擁有阿里山宴會廳、萬國百匯餐廳，未來宴席或自助餐，都會選用最高品質的嘉義香蕉、木瓜等農產品，烘焙坊麵包及西點也會大量使用在地水果，行銷推廣在地農特產品，讓旅客都能品嘗到代表嘉義的蔬果。

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