清出326公斤垃圾 外國人籲：台灣人別再放天燈了

2019-03-01 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕放天燈不僅是每年元宵節傳統習俗，也是遊客到訪新北市平溪必做的活動！但隨著世界環保意識抬頭，新北市平溪施放天燈所引起的垃圾問題，也引起許多討論。日前幾名外國人號召志工前往新北市十分進行淨山活動，過程中不時有新的天燈落下，短短兩小時內就清出326公斤垃圾，讓他們大嘆「拜託別再放天燈了」。

這場淨山活動是由團隊「台灣戶外探險（Taiwan Adventure Outings）」所發起，幾名外國人和台灣志工自發性在元宵節後（23日），從十分老街出發，沿著鐵軌一路平行至平溪的望古車站，最後再折返回十分。

志工們在鐵道旁、山林步道，甚至連下溪床都發現散落的廢棄天燈，他們將成堆的垃圾撿起，裝入預先準備的新北市專用垃圾袋，再集中裝入黑色大垃圾袋中，最後總共收集了40袋的垃圾，而讓志工們驚訝是，「短短兩小時內就清出326公斤垃圾」。

淨山活動發起人海文（Ryan Hevern）透露，「淨山活動撿拾的垃圾裡，約有95%都是天燈殘骸」，他也提到志工一度感到很沮喪，因此他認為，在政府強制實施「環保天燈」前，遊客應該要拒絕參加天燈活動，盼大家能在傳統文化與環保間取得平衡。

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