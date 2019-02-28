載客量不足 台灣好行苗栗「仙山」、「向天湖」2線3/4起停駛

2019-02-28 18:14

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗客運承辦交通部觀光局「台灣好行」的「仙山」、「向天湖」2路線，經觀光局去年底審議，認為載客量不足、不符效益，已於今年停止補助；苗客考量成本，無法自力營運，公告於跑完228連假後，於3月4日起停駛。

苗客總務課長唐順峯表示，「台灣好行」的「仙山」、「向天湖」2路線雖停駛，公司仍有「5824」、「5822」公路路線服務，只是班次沒有這麼多；已購買台灣好行套票的旅客，仍可適用。

苗客於2009年起配合觀光局政策，接受補助、承辦苗縣「台灣好行」竹南到南庄的「南庄」線、南庄到仙山的「仙山」線及南庄到向天湖的「向天湖」線等3條路線。

觀光局於每年底針對各補助路線進行審議，去年審議結果，認「仙山」、「向天湖」兩路線載客量不足，不符效益，今年起不再給予補助；苗客考量營運成本，無法自力營運，已公告將於3月4日起停駛。

唐順峯說，台灣好行首年免費搭乘，觀光局首年補助苗客3條路線共1200萬元，之後補助逐年遞減，至去年為420萬元，今年僅剩補助「南庄線」306萬元。仙山、向天湖兩路線，去年每班次平均僅6、7人，若由公司自力營運，每年至少會虧損超過200萬元，對苗客而言是沈重負擔。

唐順峯表示，台灣好行的「向天湖」、「仙山」2線停駛後，公司仍有「5824」、「5822」路線行駛兩地，每天往返各有6、10班次，供旅客搭乘。

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