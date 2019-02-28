大開眼界！ 漂流木組成汽機車模型 與老車同場交流

2019-02-28 19:56

〔記者湯世名／彰化報導〕大開眼界！經常舉辦藝術創作展在彰化市小有名氣的吉米好站，即將在3月2日起一連兩天舉辦老車展，現場將展出40多輛車齡在20至57年的經典老車，以及以手工打造模型車、以漂流木拼裝而成的汽機車模型，相當珍貴，吉米好站業者陳明雄說，這是一場以懷舊為出發點的交流聚會，尤以車子為主，讓喜愛老車、舊物的車友們有個開心的賞車與互動平台。

陳明雄說，這場懷舊氣息濃厚的老車展，汽車類年份最久的是1962年的賓士W111 Cooper.280SE雙門車，另外還有瑪莎拉蒂222SR（1987年）、BMW2002Touring（1973年）、福斯金龜車11101LHD（1973年）、裕隆SUNNY 321SDT（1990年）、TOYOTA AE86（1985年）、 VOLVO美規264 V6（1979年）等20多輛轎跑車，機車類則有名流100、名流150、美規 ELITE CH-80（1984-2007年）、偉士牌 羅馬假期V30（1950年代）等20多輛。

單車類則有捷安特鋼管公路車（1998年），模型車類有以漂流木組合而成的嬉皮車、汽車、賽車、金龜車，迷你手工車類則有彰化市汽車板金師傅史金福純手工打造的偉士牌、馬自達K360、福斯T1等。

陳明雄表示，這場老車展時間為3月2日上午11點起至3日下午5點止，地點在彰化市彰草路783號，目前持續募集逾20年車齡的老車、摩托車、腳踏車、玩具車、模型車，或是與「車」有關的舊物，歡迎民眾共襄盛舉。

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