台中敬老愛心卡 廖苓惠建議：恢復過去使用方式

2019-02-28 18:09

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市敬老愛心卡搭計程車及門診就醫改採部分負擔，引起老人家的不滿，大台中228協會理事長廖苓惠今天建議市府不要限制，恢復過去不用部份負擔，才不會造成長輩的困擾。

新聞局長：減少弊端、財政健全 讓政策可長久推動

對此，台中市新聞局長吳皇昇說，去年敬老愛心卡擴大使用範圍，因倉促上路、規劃未周延，例如搭計程車補助出現盜刷、冒用等弊端；而診所掛號補助金額不一致，也有公平爭議，因此，新市府團隊勇於承擔面對及解決。

過去台中市長林佳龍推敬老愛心卡，每月上限為1000點，長輩可拿著敬老愛心卡搭計程車、看診及到國民運動中心運動，長輩坐計程車多少錢就刷卡扣多少，上限為1000點。

但盧秀燕上任後，認為過程有些弊端，因此從2月15日調整為公車、客運全額補助車資、計程車每趟次補助50元、衛生所及合約診所就醫每次補助門診基本部分負擔費用50元、國民運動中心全額補助使用設施不過，讓一些長輩覺得很不便。

大台中228協會理事長廖苓惠今天在228追思會中，當面向市長盧秀燕提出建議，她說，敬老愛心卡在胡志強任市長時代，有8公里公車免費，林佳龍改10公里，後來可搭計程車。雖然盧秀燕上任後，敬老愛心卡仍有1000點補助，但制度改得不太理想，因為每次只能扣50元，對老人家而言，這個作法不太理想，她建議市府再想想看、規劃一下，自己是善意建議。

廖苓惠說，不要規定每一次扣50點，頂多1000元花完再自掏腰包，金額採每一次都要限制，她舉例覺得不好，讓老人家覺得不方便，請市府再重新規劃。

新聞局長吳皇昇則說，在補助總額不變的情況下，延續每月1000點補助額度，搭計程車及門診就醫都採部分負擔方式，減少弊端，也讓有需要的長輩繼續使用，把每一分錢花在刀口上，財政健全讓政策可以長久推動。

吳皇昇說，台中市敬老愛心卡計程車每趟次補助50元，事實上，財政狀況相對較好且講求財政紀律的台北市政府，也跟進了台中市政府這項政策，每趟次補助也改為50元，但台北市補助總點數480元，仍低於台中市補助總點數1000元，台中市長輩福利仍較好，敬老愛心卡政策就是秉持「補助總額不減少，政策調整要更好」的原則，盼市民朋友多理解支持永續的福利政策。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/