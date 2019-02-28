台鐵刁難財損補償？台鐵：簡單審核將盡速發放

2019-02-28 15:37

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵普悠瑪事故家屬，日前赴台東縣政府陳情，批台鐵主動不關心、提出財損、就醫單據申請補償都沒下文。對此，台鐵局出面回應，台鐵對傷者、罹難者家屬照顧都是主動關心，不敢說無微不至，但絕對是盡心盡力，這些都有工作日誌可查看。對於就醫單據申請費用，台鐵都已經核發，財損方面，1萬元以下目前申請67件，台鐵已核發45件；1萬元以上，因超出財損補償規定特別請示交通部，交通部過年後才同意經台鐵審核後可發放。目前申請15件，費用達56萬3900元，台鐵希望完成做簡單審核後，就能盡速通過並發放。

普悠瑪事故罹難者18人、受傷277人、未受傷75人，傷者中目前有8位經台灣外傷醫學會判定是重傷，另有7位尚在審核中。台鐵局表示，對於普悠瑪事故傷者，關懷員絕對都有主動關心，每次見面都會寫下日誌；對於傷者要赴台鐵就醫，台鐵都會派車從家中接送至機場，再從機場接到醫院，看完醫生太晚還會安排住宿；有傷者要買熱敷墊或是一些物品，台鐵局都全部答應。另外，有重傷者希望方便赴榮總就醫，台鐵特別為她在天母租屋，為方面家人就近照顧，特別選3房的房型，每月租金4萬元；部分住在花東傷者，台鐵也付費幫他們家中改造為無障礙空間。

台鐵局表示，台鐵對受傷絕對心懷歉疚，要好好消彌他們的痛苦，雖然常常在line群組上被罵，但台鐵人員都能體會到他們的痛統。因此，只要傷者有任何問題，都能跟關懷員聯繫，第一線人員無法解決，後面來有站長、段長、主秘會處裡，台鐵絕對會從寬從優，不要造成他們二次傷害。

普悠瑪乘客財損方面，雖財損賠償規定限制1萬元以下，但台鐵特別請示交通部，獲部裡及主計支持，只要審核過就能發放賠償。台鐵局表示，現在已經做到1萬元以下，就算沒有實體損壞物品，只要乘客報說有杯子破了、鞋子壞了，沒有任何依據都能核發。1萬元以上雖然交通部及台鐵局長都指示要從寬認定，但還是應有簡單的判斷是否合理，台鐵局表示，現在收到15件申請，包含1件電競筆電8萬餘元，多件iPhoneX，每件申請3-4萬元，現在正在做基本審查中。

另外，對於傷者薪資賠償，台鐵局表示，只要有工作薪資證明，醫生判定宜休養幾個月，台鐵就會支付期間的薪水補償；打零工的則以基本工資計算；沒有薪資所得，正與律師研究，是否依據勞保金額去補償。台鐵局表示，3月10日會再與傷者談，有把握能與五成傷者，能完成後續賠償並簽訂切結書。

根據統計，台鐵普悠瑪事顧後，發放補償金，及在看護費、醫藥費、雜支上的花費，截至今年1月底，已逾3244萬元。對於罹難者家屬補償金方面，台鐵局表示，許多家屬對於部長林佳龍上次提出的每人1320萬還不滿意，目前還在協調當中。

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