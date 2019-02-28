學甲蜀葵花節登場 估湧入10萬遊客

2019-02-28 14:44

〔記者王涵平／台南報導〕「唸戀學甲蜀葵花文化節」今登場，暖冬造成花況提前盛開，228連假吸引大批遊客，估10萬人湧入賞花。

學甲區公所表示，蜀葵花文化節邁入第6年，賞花人潮逐年成長，今年配合休耕農地活化政策，在休耕田區種植佔地5公頃的蜀葵花，同時結合約20公頃小麥田、油菜花、仙草花等花海陪襯，增添豐富繽紛層次新意，在地子弟設計、轄區廠商及慈濟宮贊助經費，在現場架設創意燈座，凸顯蜀葵園區美景，熱鬧可期。

南市農業局長李朝塘指出，每年補助經費鼓勵學甲區栽種蜀葵花，蜀葵花語代表「單純」與「平安」，其白色或淡色的花朵，更象徵「真誠的愛」，花朵豔麗又多采多姿，在園藝造景具有很高的觀賞價值。

今開幕活動結合「蜀葵花田音樂會」及「蜀葵手工皂」親子DIY體驗課程，在地青年農民舉辦安心無毒生鮮食材展售市集；台灣鯛協會為推廣在地尚青的食材舉辦台灣鯛創意美食料理品嚐。

學甲公所3月16日舉辦「蜀葵花藝術Party」活動，邀請藝術團體接力一系列表演，現場還有學甲虱目魚丸免費試吃及農特產品展售，更多活動訊息可上學甲區公所官網查詢。

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