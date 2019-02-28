羊角姐妹出發東京馬拉松 花媽、其邁送祝福

2019-02-28 13:36

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄氣爆傷者組成的「羊角姐妹」，今天出發前往征戰東京馬拉松，並在臉書粉絲頁上發文，感謝一路上各界人士的祝福，也激發網友各自以不同方式為她們加油打氣，包括花媽、陳其邁等人。

4年前因高雄石化氣爆，導致林黛甄和陳姿予下半身癱瘓，卻仍正向看待人生，以「仰角」展望世界。

經歷刻苦訓練後，兩人今日出發挑戰3月3日在東京舉辦的「東京馬拉松」輪椅組42公里賽事，並在臉書粉絲頁上訴說對於各界支持的感謝。

文章中提到：「自征戰東京馬拉松的消息一出，各界人士的祝福如雪花般飄來。有些是只能在電視上看到的人、有些是一路走來對我們視如己出的大哥大姐、有些是原本素不相識，卻因為東馬而主動來為我們加油的人，不管你屬於哪種人，謝謝你們。」

據了解，臉書粉絲頁上加油串燒影片，其實是羊角姐妹的加油團好友及小編秘密募集的，特別等到她們上飛機前公開，讓她們一下飛機，就可看到藝人歐陽靖、蕭敬騰，網紅蔡阿嘎、總統府祕書長陳菊、行政院副院長陳其邁、立法委員劉世芳、前高雄市代理市長許立明的祝福，加滿勇氣！

網友見狀也紛紛在底下留言，並比出羊角手勢表達支持，希望她們能以仰角克服東馬，順利完賽。

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