迎228連假 峨眉柑橘路跑起跑

2019-02-28 11:27

［記者黃美珠／峨眉報導］今天228也是4天連假第1天，新竹縣峨眉鄉峨眉湖畔一大早就有近3000名跑者起跑出發，參加他們的柑橘路跑，縣長楊文科也回到家鄉親自替活動鳴槍，因為不再天雨，太陽也在途中才慢慢露臉，所以一路天清氣爽，很多跑友都覺得是場很舒服的路跑賽事。

新竹縣「2019大桔大利峨眉鄉柑橘路跑活動」安排近3000名跑者在台3線聚首，槍響後出發，沿著環湖道路，經當地知名的十二寮、天恩彌勒大佛、以及峨眉湖等知名景點，說是競賽腳下速度，卻也有更多在比看誰更能放下塵務，好好飽覽沿途的峨眉湖光山色，呼吸山林新鮮空氣。

縣府表示，峨眉鄉桶柑產量居全國第一，每年產值達上億元，鄉公所為宣傳促銷在地桶柑，固定在每年228結合舉辦路跑，說是開年祝福大家「大桔大利」，也算是邀大家走春、跑過後收心，為新的一年給力。

今天的路跑有半馬的21公里組、11公里挑戰組、以及5K休閒組。與賽者的玩賽禮中，1盒5台斤重的柑橘禮盒是必備，現場還有其他柑橘的展售，參加路跑，其實就是當地的1日遊度假模式。

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