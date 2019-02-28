反思片》228台灣黑名單 不可遺忘的歷史在這重現

2019-02-28 11:32

〔記者簡亭宇／台北報導〕

台北市伊通街66巷內的里山咖啡，每到228，店內偌大的黑板牆上都會有228議題相關畫作，店老闆是今年32歲的顏紀威，他以自己的方式愛台灣，他說，「會請夥伴翁俊儒畫敏感議題畫作，是因為希望更多人關心轉型正義議題，我都自嘲的跟朋友說，歡迎來憤青咖啡館看看。」

這間自嘲為憤青開的咖啡館，特色是黑板牆上常會有與轉型正義有關的畫作，無論是同性婚姻、核電、勞工都是他關注的議題。每到228前夕，店內的黑板牆都會更換主題，今年是以「台灣黑名單」為主，當年國民黨握有被迫流亡海外的政治異議分子黑名單，他們必須利用各種管道才能偷渡回台。

今年顏紀威搭配228做店內折價的活動，希望透過折價讓更多人到店裡欣賞畫作，他笑說，其實也很歡迎不同想法的人到店裡交換想法，「如果有人來吵架也可以，我會和他解釋，並與他溝通，我們只是愛台灣的方式不一樣，但不代表我們無法互相理解，所以我希望這間店讓越多人知道越好，希望透過這間店，讓更多人知道轉型正義的議題。」

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