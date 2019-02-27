中央有聽到心聲！美女登山教練喜：收到國家2個最棒承諾

今（27）日登山界知名美女教練「三條魚」詹喬愉在臉書報喜，表示國家承諾她兩個最棒的承諾。（圖擷取自臉書「詹喬愉 - 三條魚Tri Fish」）

2019-02-27 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕比基尼登山客「G哥」吳季芸，日前在攀登玉山國家公園馬博橫斷時不幸墜谷身亡，引起外界對於登山運動的關注。今（27）日登山界知名美女教練「三條魚」詹喬愉在臉書報喜，表示國家給了她2個最棒的承諾，而她也指出「因為G哥的犧牲才有此開頭」。

今日三條魚在臉書PO文，表示日前與友人談到「希望獲得政府贊助」，沒想到今日就接到行政院政務委員張景森的通知，讓她驚嚇表示「原來此事已驚動總統府」！她透露，張景森希望她交上一份簡略的計畫書，看有什麼地方是可以幫助的，對此，三條魚也特別請教了山岳界名人「呂果果」與粉專「雪羊視界」版主，急忙在開會前整理出一些重點議題。

直到進了政委辦公室，三條魚才驚喜發現，不僅有兩位山界老前輩參與會議，還有體育署高官及其他長官在場；等到張景森出面後，三條魚更發現張景森對於她提出的議題，都有初步的了解，對於她現場提出的「國家公園不應用危險為理由禁止民眾從事戶外活動」、「登山自治條例全面廢除」兩個議題，更是果斷的一口答應，也讓三條魚高興地高呼「我得到了兩個最大的贊助」！

對此，「雪羊視界」也轉發了這條喜訊，並驚訝表示，「沒想到，這些建議，居然就上達天聽，直接進到政府的最高層級去了。甚至還在會議上做出口頭承諾，願意協助改善目前台灣山岳管理最迫切的兩個議題：黑山黑岩黑溪，與侵害人權的自治條例」。

雪羊視界也表示，「萬分感謝三條魚的努力，直接和最高層級溝通，讓他們能知道山岳管理該怎麼走比較好，希望在不久的將來，我們就能看到自由山海的到來」！

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