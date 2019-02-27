台南市政府為了這件事推出刮刮樂 而且只送不賣…

2019-02-27 21:58

〔記者洪瑞琴／台南報導〕政府部門宣導政策求新求變，台南市地政局為擴展手機行動支付，民眾到南市任一地政事務所申辦各項地政業務，使用手機行動支付繳納地政規費，就送刮刮卡1張，最大獎市值4萬元的iphone手機，真的是「殺很大」！

南市地政局於2017年6月全國率先實施手機行動支付繳納地政規費的服務，並陸續增加Apple Pay、Google Pay或Samsung Pay等各種行動支付管道。為了刺激宣傳，去（2018）年5月曾舉辦「人手一cue‧地刮送禮」活動，果然奏效，活動期間以行動支付繳納地政規費件數提升50.8％。

因此今年更加碼升級舉辦「地刮送禮2.0版」，將自3月1日起至12月31日推出刮刮卡大放送，獎品更豐富，包括最新的iphone Xs、iPad、腳踏車、照相機、掃地機器人、空氣清淨機、海港城禮券、商店商品等超過500項禮品，刮到就送！

南市地政局長陳淑美表示，地政局廣設現金、匯款、匯票、支票、晶片金融卡ATM、信用卡、一卡通及市民卡等多元繳納地政規費管道，方便民眾選擇使用，但隨著網路科技發展快速，金融體系也進入數位化時代，行動支付日益普及，配合推廣以落實台南智慧城市發展願景。

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