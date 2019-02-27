拒絕種電！北港滯洪池發包在即 地方反彈

2019-02-27 21:34

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣北港滯洪池第一期工程由水利署第五河川局發包在即，雲林縣府今天邀水利署官員履勘宜梧滯洪池借鏡，拒絕北港滯洪池種電規劃，要求主管單位符合地方需求，並帶動觀光發展。

經核定的北港滯洪池第一期工程，正由第五河川局辦理設計及發包作業，但因規劃配合種電，引發地方質疑，雲林縣府邀水利署官員與地方各界現勘，並參觀口湖宜梧滯洪池，要求河川局檢討種電政策，避免影響地方發展效益。

雲林縣長張麗善今天下午偕同雲林縣議員黃文祥、蔡孟真、蕭慧敏等人現勘，提供河川局規劃北港滯洪池參考。

第五河川局副局長許錫鑫簡報表示，為解決雲林北港、水林淹水問題，北港滯洪池預定地在縣道164線旁北港樹腳里段，含陸域總佔地76公頃，工程分2期，第1期面積37公頃，工程費3.4億元，預計今年3月發包明年底完工。

許錫鑫指出，北港滯洪池主要是先把新街大排、土間厝大排的水入流到滯洪池，避免渲洩不及溢流淹水，第一期完工可蓄水量133萬公噸，有效改善北港樹腳、水林土厝等鄰近約5000公頃淹水問題。

由於地方民意代表及民眾不贊同北港滯洪池現址，並反對完工後設置水面太陽能發電板，張麗善代表發聲，請五河局設置「北港多目標滯洪池」考量地方未來發展效益、營運維管等是對地方防洪減災、遊憩景觀、氣候調節、產業加值都有幫助。

張麗善一行人也前往宜梧滯洪池視察，並針對滯洪池生態工法安全性、完工後管理維護問題、以及如何與在地發展接軌等提出建言；許錫鑫表示，會參考地方意見全面檢討。

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