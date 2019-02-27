花蓮與中國交流 盼六同、六交深化二岸和平

2019-02-27 16:51

〔記者王錦義／花蓮報導〕天津市台辦副主任于為忠、江蘇省泰州市台辦主任王曉梅23日率團到花蓮參訪，縣長徐榛蔚親自接待，並爭取花蓮與天津、泰州市直航；副秘書長兼社會處長張逸華提出六同（同文、同種、同血緣、同心、同德、同合作）到六交（交會、交流、交談、交通、交情、交心），希望兩岸互相關懷、往來，鞏固深化兩岸和平。

縣府今發布新聞稿指出，江蘇省泰州市台辦主任王曉梅率團赴台，考察現代農業及健康食品產業，縣長徐榛蔚與賓客分享花蓮之美，大力行銷縣內優質有機農特產與觀光藝文產業，推展花蓮豐厚的軟實力。泰州市人口達464萬人，徐榛蔚也積極爭取花蓮、泰州市對飛，讓花蓮好山好水成為泰州來台灣的觀光首選。

徐榛蔚邀請工藝師徐香蘭教學構樹皮創作，並與泰州市參訪團學習原民瑰寶構樹皮DIY，把樹皮用力搥打至薄片。徐榛蔚說，原住民樹皮布，最早使用構樹皮來製作衣帽等，由於構樹韌性佳，並具有保暖、防水、耐洗的特性，是最貼近自然的原料；徐香蘭老師的樹皮畫作品是花蓮之光，希望花蓮專精各方面的工藝師都能夠被看見。

徐榛蔚說，花蓮是台灣最友善的觀光城市，擁有國際機場與海港，具國際交通便利性，也是兩岸交流重要平台，花蓮除有著名觀光景點，還有栽種面積達全台之冠的有機農業，整個花蓮觀光規劃也以「國際花園城市」為主軸，觀光市場潛力可觀；日前在多方協調下，順利促成花蓮至山東濟南的兩岸包機直航，未來也希望花蓮至天津、泰州市對飛直航，搭起觀光交流的友誼橋梁。

張逸華說，「台灣與大陸地區歷史情懷及近幾年的民間交流，已有愈來愈深厚情感」，從六同（同文、同種、同血緣、同心、同德、同合作）到六交（交會、交流、交談、交通、交情、交心），再再感受到兩岸交往的前景燦爛，歡迎天津台辦能多多促進鄉親到花蓮深度旅遊，體驗太平洋左岸的風土民情。

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