環球科大提供學生見習機會 設置明日企業家育成實踐基地

2019-02-27 14:35

〔記者詹士弘／雲林報導〕環球科技大學為提供該在校學生見習產業理論和實踐實務的機會，設置「環球明日企業家育成實踐基地」，今天正式開幕，已有14家師生創業團隊及企業進駐，營運範疇涵蓋觀光、文創、設計、生技、養生芳療、能源、餐飲、美容等相關產業。

環球科大董事長許淑敏以自身創業經驗鼓勵創業者，強調環球科大設立本基地目的，在提供學生三創教育中體驗式學習的教學設施及教育訓練；除有效活絡學校閒置空間，促進師生教與學的效能外，也供產學合作平台，引進社區資源，豐富宿舍生活圈的服務內涵。

環球科大創辦人許文志期許學校成為中小企業標竿大學，為使在學學生畢業前能確實實踐三創教育，於去年9月份籌備成立本基地，提供師生創業團隊在創業上之輔導、諮詢、研習與培育空間，並提撥100萬元作為創業團隊創業基金，以培育未來台灣新一代創業人才。

基地共有14家師生創業團隊及企業進駐，包含11組師生創業團隊、1家社會企業、2家一般企業，營運範疇涵蓋觀光、文創、設計、生技、養生芳療、能源、餐飲、美容等相關產業，提供該校在校學生見習各種不同產業理論，作為實踐實務的訓練基地。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/