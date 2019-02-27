土城大安圳飄惡臭 吳琪銘會勘要求整治

2019-02-27 14:12

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市土城區大安圳從三合橋至中央路3段281巷橋頭處經常有惡臭，永寧里長周清芳表示，河川內的淤積嚴重，尤其天氣好、沒有下雨時味道最為嚴重。立法委員吳琪銘、市議員林銘仁、彭成龍日前到場會勘，希望新北市府提出整治規劃，也能避免夏天時孳生病媒蚊。

周清芳指出，永寧里在過去都是農田，大安圳則是灌溉田地的水源，隨著地方發展已經不再灌溉，溝渠內積淤呈現墨綠色，附近的民眾都會聞到惡臭。步道兩旁散步的民眾就說，平常就會有異味飄散，尤其夏天炎熱時氣味更為濃烈。

吳琪銘表示，會勘時發現圳底淤積汙泥呈現墨綠色，已優氧化，水質會因氧氣的缺少而發臭，從三合橋至中央路3段281巷橋頭約400多公尺都有臭味，因此希望能夠先清淤、暢通，解決惡臭之餘避免衍生病媒蚊問題。

此外，吳琪銘也說，大安寮橋舊閘閥建物，年久缺乏維護、堆置垃圾，但由於閘閥緊鄰一旁建築，攸關地基的安全性，不宜拆除，要求桃園農田水利會及新北市政府研議保存和改善。

對此，新北市水利局污水下水道工程科科長傅光維表示，目前規劃一年清淤2次，最近會在汛期前約月3份左右委託土城區公所辦理，由於大安圳周遭緊鄰工業區和住宅區，生活污水接管尚未完全，根據營建署統計約有1300多戶需要接管，目前已經完成400戶，陸續會繼續接管。

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