台灣船228開園收費變動 前3個月台南市民免費

2019-02-27 14:17

〔記者蔡文居／台南報導〕展示仿古木造帆船─台灣船的「台灣船園區」將於今天傍晚開幕，明天228連假起正式開放入園參觀。原本南市府計畫明天起開始收費，在南市議會的爭取下，南市府今天決定前3個月台南市民免費參觀，外縣市民眾則照常收費。

根據文化局原先的規劃，台灣船園區228連假起正式開園，參觀收費全票50元、半票25元，台南市民憑身分證明文件享半票優惠，6歲以下兒童及70歲以上國民憑證免費入園。

不過，台南市議會今天在臨時會最後一天議程中，因議員蔡育輝提案前3個月市民免費，議員吳通龍、陳怡珍、周麗津3人提案市民憑證免費參觀，經議會併案討論後，市議會決議前3個月市民免費參觀，免費參觀期滿，市民則收費10元。

對於議會的決議，市長黃偉哲表示，很多公共建設開幕初期提供免費參觀或使用，因此前3個月免費是可以接受，至於後續要如何來收費，將請文化局再提出精算評估。

文化局長葉澤山表示，「台灣船園區」將於今天傍晚開幕，明天正式開園，市民前3個月可免費參觀，外縣市民眾則照常收費。

「台灣船園區」開放時間為週一～週五10：00至18：00，週六、日至20：30。

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