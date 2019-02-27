行動戶政進校園 學校也能辦身分證

2019-02-27 13:44

〔記者黃佳琳／高雄報導〕旗美區佔在地寬廣且多山區，人口分佈較分散，為了讓偏鄉的學生能夠享受便利的戶政服務，3月起戶政人員攜帶行動載具到旗山、美濃、六龜等地協助國中生在學校裡受理初領國民身分證，並透過互動小遊戲，讓學生們了解戶政法令新知及宣導身分證保管與防偽知識。

旗山戶政事務所主任賴美娥表示，戶政人員每年2月、9月會前往大專院校駐點受理戶籍謄本，兩年來在實踐大學設點服務的件數已逾4200件，現場除了可以申辦戶籍謄本及戶口名簿外，還增設戶政APP直接取件櫃台，民眾只要透過APP線上申請，即可享受免排隊免直接領取戶籍謄本的服務。

3月11、12日起，戶政人員將攜帶行動載具到旗山、圓富、大洲、內門、杉林、甲仙、美濃、六龜高中附設國中部、寶來等9個國中，受理9年級生初領國民身分證，除了讓家長和學子們免去奔波之苦，還可以讓學生們可在不影響課業的情況下，完成就學貸款申請、會考等所需文件，歡迎旗美地區的民眾多加利用這款便民的服務。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/