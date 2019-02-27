遊隼繁殖期來了！超Q萌樣曝光

2019-02-27 12:43

〔記者林欣漢／新北報導〕一級保育類遊隼的繁殖期來了，新北市政府動物保護防疫處、基隆市野鳥學會今天到瑞芳區深澳酋長岩一帶現勘，確認有遊隼已開始交配、繁殖，立即設置禁止騷擾遊隼的告示牌，提醒遊客、鳥友騷擾、虐待保育類野生動物，可處1年以下有期徒刑、拘役或併科6萬元以上、30萬元以下罰金。

動保處長陳淵泉指出，2016年貢寮區的龍洞岩場，曾經發生民眾使用空拍機拍攝遊隼，導致遊隼受到驚嚇後棄巢，這次發現在酋長岩築巢的遊隼也開始繁殖，便與鳥會理事長沈錦豐一同確定禁止騷擾遊隼告示牌的設置地點，提醒釣客、遊客及鳥友們，千萬不要因一己私慾、好奇，而驚擾到在此區繁殖的遊隼，造成親鳥棄巢等無法挽回的結果。

動保處說明，遊隼以鳥類為主食，從鷺科到小型的燕子都是捕食對象，俯衝時速可達300公里，獵食時會先飛到獵物上方，再用極快的速度俯衝而下攻擊獵物。在深澳酋長岩區域或龍洞岩場等東北角熱門的幾個旅遊景點，因岩石質地堅硬，擁有海崖峭壁地形，吸引喜愛在懸崖、山壁築巢的遊隼在繁殖季時前來定居。

陳淵泉表示，遊隼為珍貴稀有保育類野生動物，需要大家共同、持續努力對野生動保育盡一份心力，並再次提醒，依據野生動物保育法第18條規定，不得騷擾、虐待保育類野生動物，違者可處1年以下有期徒刑、拘役或併科6萬元以上、30萬元以下罰金，若是導致野生動物死亡，可處2年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以上、50萬元以下罰金。

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