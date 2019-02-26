我們要參與！新闢跨頭前溪道路 竹北興隆路居民醖釀連署

2019-02-26 19:23

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為紓解新竹縣竹北市往來新竹市的龐大車流量，新竹市政府規劃從新竹市公道五路跨頭前溪道路，銜接竹北市興隆路，現已完成期末規劃報告，但興隆路沿線住戶跳腳，抱怨規劃過程都未讓竹北市民參與、發聲，擔心影響交通及生活品質，醞釀發起連署行動。

對於竹北市民期盼召開工程說明會及參與規劃，新竹縣政府工務處長羅昌傑說，上述工程由新竹市政府主導，已完成期末規劃報告，縣長楊文科上任後指示積極配合；市民若有任何意見或建議，可向縣府或竹北市公所反映，縣府和公所會協助轉達。

竹北市民代表鄭建村今天在市代會臨時會上提案說，新竹市府在規劃跨頭前溪新闢道路時，他曾出席期中和期末會議，得知竹北市銜接點初步規劃在興隆路中國醫藥大學新竹附設醫院（原台科大校地），同時左右分流接台1線和縣政9路。

但時空變遷快速，興隆路沿線社區大樓林立，約有數千戶，車流量大，加上此案銜接點數度變更，沿線住戶十分擔心，新闢道路將帶來更大車潮，影響當地交通及生活品質，因此日前有多個大樓委管會來找他，抱怨工程規劃過程沒有發聲的機會，醞釀發起連署行動。

鄭建村說，縣長楊文科就職後曾公開表示重視這項重大交通建設計畫，因此他請管委會先暫緩連署行動，並建請竹北市公所追蹤及參與規劃，同時辦理公開說明會，讓市民建言，廣納民意。經審議，此提案照案通過。

根據市府先前的規劃，這條新建橋樑道路，初步規劃新竹市公道五路往來竹北市興隆路，長約2.2公里、寬30公尺，可分散頭前溪大橋與慈雲路經國大橋的車流，概估總工程費25.7億元，後續辦理都市計畫用地變更相關作業後，再向中央爭取經費。

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