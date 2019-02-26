我們要參與！新闢跨頭前溪道路 竹北興隆路居民醖釀連署

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為紓解新竹縣竹北市往來新竹市的龐大車流量，新竹市政府規劃從新竹市公道五路跨頭前溪道路，銜接竹北市興隆路，現已完成期末規劃報告，但興隆路沿線住戶跳腳，抱怨規劃過程都未讓竹北市民參與、發聲，擔心影響交通及生活品質，醞釀發起連署行動。
對於竹北市民期盼召開工程說明會及參與規劃，新竹縣政府工務處長羅昌傑說，上述工程由新竹市政府主導，已完成期末規劃報告，縣長楊文科上任後指示積極配合；市民若有任何意見或建議，可向縣府或竹北市公所反映，縣府和公所會協助轉達。
竹北市民代表鄭建村今天在市代會臨時會上提案說，新竹市府在規劃跨頭前溪新闢道路時，他曾出席期中和期末會議，得知竹北市銜接點初步規劃在興隆路中國醫藥大學新竹附設醫院（原台科大校地），同時左右分流接台1線和縣政9路。
但時空變遷快速，興隆路沿線社區大樓林立，約有數千戶，車流量大，加上此案銜接點數度變更，沿線住戶十分擔心，新闢道路將帶來更大車潮，影響當地交通及生活品質，因此日前有多個大樓委管會來找他，抱怨工程規劃過程沒有發聲的機會，醞釀發起連署行動。
鄭建村說，縣長楊文科就職後曾公開表示重視這項重大交通建設計畫，因此他請管委會先暫緩連署行動，並建請竹北市公所追蹤及參與規劃，同時辦理公開說明會，讓市民建言，廣納民意。經審議，此提案照案通過。
根據市府先前的規劃，這條新建橋樑道路，初步規劃新竹市公道五路往來竹北市興隆路，長約2.2公里、寬30公尺，可分散頭前溪大橋與慈雲路經國大橋的車流，概估總工程費25.7億元，後續辦理都市計畫用地變更相關作業後，再向中央爭取經費。
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竹北市民代表鄭建村說，竹市府在規劃跨頭前溪新闢道路，他出席會議得知竹北市銜接點初步規劃在興隆路中國醫藥大學新竹附設醫院（原台科大校地），興隆路沿線社區大樓醞釀連署盼有參與規劃發聲的機會。（記者廖雪茹攝）
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