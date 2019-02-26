旅客燒炭輕生引起關注 合法旅館業：盼外界勿雪上加霜

2019-02-26 17:06

〔記者蕭玗欣／台北報導〕日前敦化北路巷內某家商務旅館驚傳一對母子在房內燒炭自殺，引起媒體關注，旅館商業公會全聯會今天發表聲明表示，旅館業近年在日租套房衝擊下，房價不斷探底，一件自殺案件更讓合法業者經營雪上加霜，若事件發生在日租套房，根本無法可管，強烈要求政府修法，終結不完善的競爭型態。

全聯會理事長張榮南表示，從旅館旅客自殺事件看到的是媒體大量曝光旅館畫面，讓業者不堪其擾，當旅館業者兢兢業業協助死者家屬處理後事，換來的卻是媒體鏡頭不斷拍攝飯店畫面，旅館不會拒絕媒體的採訪，只會默默地收拾打理，但業者心理都在淌發生血，這樣悲痛的事，或許是死者意料之中，但對於每日送往迎來的旅館業者，卻是難以平復的心痛。

張榮南說，在非法日租與高額稅金、租金夾擊下，近年來旅館業的房價不斷探底，誠誠懇懇、認真踏實的業者更期望的是媒體對觀光產業界的分析、對事情的公正報導，但一件自殺案無疑是雪上加霜、在傷口上灑鹽。

張榮南表示，試問如果此事發生在非法日租套房時，哪有監視畫面可以調閱？哪有旅客資料可以查閱？非法日租業者怕自身身份曝光，對於房間內發生的吸毒、嫖妓、賭場等各式違法刑事案件全都隱匿不報，形成巨大的黑洞，而我們政府礙於人手不足，中央法規不健全，在非法日租的管制上一直躊躇不前。

全聯會強調，旅館業認為日租套房的出現已造成衝擊，強烈要求政府修法，終結如今不完善的競爭型態。

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