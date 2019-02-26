霍格華滋變身成圖書館 竹市竹光國中社區共讀圖書館吸睛

2019-02-26 14:04

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市竹光國中「社區共讀站-家的圖書館」今天啟用，改造後的圖書館，搖身一變有如哈利波特魔法世界的霍格華茲圖書館般，透過光線、環形書櫃，相當霸氣，還配有數部iMac方便學生討論、隨時查詢資料，市長林智堅也了解學生的使用狀況，期盼這座社區共讀站，成為學生和居民最愛的圖書館。

新竹市府獲教育部補助建置社區共讀站，過去竹光國中的圖書館，書櫃樣式不一，動線不明，藏書量不多，此次改造以「家」為主題，讓圖書館變身為霍格華茲學校的魔法空間，規劃樓中樓兩層圖書館，第一層設置小型電影院、資訊之島，讓學生可以快速獲得資訊與影音資料，資訊之島更設有iMac可旋轉360度，方便學生討論，且有新書展示區，推薦優質新書，讓學生愛上圖書館。

而第二層則設置一整個牆面的環型書櫃，增加藏書量，透過部分櫃體簍空，讓採光進入室內，並維持場館通風；中央區域為師生論壇學習場地，也可提供社區開辦講座，把資源分享給社區；角落則打造成家的感覺，設有桌遊、吊椅小庭院，讓孩子進到圖書館，就像回家一樣。

林智堅說，市府獲教育部2095萬元經費，在市轄6所國中小建置社區共讀站，會在明年底陸續完成，此次竹光共讀站投入280萬元，打造「霍格華茲」般的圖書館，可供學生閱讀、辦展覽、開會議，成為校園最美麗的角落。

「新的圖書館好像星巴克，也好像霍格華茲喔！」竹光國中學生都說，新的圖書館就在教室旁邊，每天都期待能進去圖書館窩一整天。

校長潘致惠說，因應學生的需求，圖書館提供多功能空間，討論區讓孩子有一方天地，可以盡情發表想法，可像在家般或坐或臥閱讀，享受閱讀之樂。

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