就是這3件！屏東燈會受邀丹麥展出作品曝光

2019-02-26 14:01

〔即時新聞／綜合報導〕「2019台灣燈會在屏東」作品美不勝收，更得到國際的青睞，受邀至丹麥展出，屏東縣長潘孟安貼出8月將出國參展的作品，邀請民眾儘快到屏東燈會觀賞。

「沒有錯，就是這三座，你看到了嗎？」潘孟安在臉書粉專貼出照片，「恆春風巢」、「屏安時光」、「竹田紀事」這3件作品將在8月到丹麥哥本哈根展出，屆時台灣的美將躍上國際，被更多人看見。

潘孟安介紹，今年燈會的主軸為「愈在地愈國際」，「首次由3位北歐藝術家到屏東與在地藝術家駐村創作」，屏東燈會還在持續中，就已經收到赴丹麥參展的邀請，潘孟安與有榮焉地讚嘆，「國境之南驚豔北國，讓世界看見屏東品牌」、「我屏東我驕傲」，並提醒民眾儘快到屏東觀賞台灣之光，「再不來看就到飛到丹麥去了」。

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