5月1日國際勞動節 全教總爭取全國放假一天

2019-02-26 10:41

〔記者林曉雲／台北報導〕5月1日國際勞動節，全世界有80個國家在這一天全國放假。全國教師工會總聯合會今天開記者會，爭取全國放假一天，理事長張旭政表示，只有台灣讓適用勞基法的勞工可以在國際勞動節放假，國際勞動節放假是要紀念勞動或給予福利？如果是要紀念勞動，理應全國放假一天。

全教總的訴求也獲得多位立法委員的支持，立委鍾孔炤、立委管碧玲辦公室副主任陳林頌及立委陳學聖的助理韓博鈞都出席記者會表達支持。

立委鍾孔炤表示，受薪者都是勞動者，勞動節即不應侷限在適用勞基法的勞工，勞工團體也在爭取全國放假一天，台灣勞工運動是民主價值的一環，這個議題不分藍綠，期待從國際勞動節改為國定假日，成為台灣民主更進步的起點。陳林頌表示，管委員人在高雄，但特別指派他代表出席，支持將國際勞動節改為國定假日，以彰顯勞動價值和每一位勞動者對社會的貢獻。

張旭政表示，51國際勞動節起於，美國為爭取每天工作8小時的工會領袖，發動51罷工而犧牲生命，為紀念51勞動節，全國放假一天才是真的紀念勞動節，現行放假對象區隔為勞工和非勞工，是一種分化和歧視，完全悖於勞動節的意義，且是一種貶抑勞工的做法，內政部應修改「紀念日及節日實施辦法」，讓全民放假一天，除可團結社會各界，亦可解決父母放假、孩子上學的不一致問題。

全國金融業工會聯合總會理事長韓仕賢表示，工會代表身份來參加記者會，非常同意將國際勞動節納為國定假日，讓全國民眾一起放假，台灣近二年勞基法的修法，勞工比老師多一天放假，五一勞動節是學校要上課，父母在放假，造成民眾的生活困擾，況且股市期貨在當天不開市也不開盤，以配合國際股市的不開市。

張旭政指出，多數民間企業的勞工已在五一勞動節放假，將勞動節訂為國定假日，不涉及額外的社會成本增加，反而是向上提升台灣的勞動人權，修改為國定假日之後，同為受雇者的公教人員、醫師、保姆、私人看護等等，也因為勞動而獲得政府一致的對待。

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