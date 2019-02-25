五分埔爭商業區容積 台北市都發局不點頭

2019-02-25 21:32

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市落實都市計畫以來，信義區從未進行都市計畫通盤檢討。台北市都發局日前公展信義區都計通盤檢討，其中五分埔商圈是否可重新活絡備受關注。五分埔商圈地方也透過這次機會，建議都發局要將五分埔商圈從住宅區變更為商業區，然而都發局表示，近年來考量到五分埔商圈發展，決定透過都市計畫細部計畫放寬零售業、批發業進駐，但不同意變更為商業區直接放寬容積率。

根據信義區通盤檢討檢討，五分埔商圈使用分區包括第3種住宅區、第3種住宅區（特）（遷）及第3之1種住宅區，容積率分別為225％、250％及300％。若依照地方需求變更為第2種商業區、第3種商業區，容積率可高達630％、560％，約是原本容積的1.8倍至2.8倍。

而都發局選擇透過都市計畫細部計畫放寬使用組別，准許建築物1樓、2樓及地下1樓作為零售業、事務所、批發業使用，較為符合五分埔既有的產業模式。

都發局進一步解釋，都委會在1995年的「台北市主要計畫商業區通盤檢討」變更149處、303公頃的商業區，但當時因擔心全市容積率暴增，都委會決議變更為商業區（特），也就是變更為商業區，但維持原本使用強度；因此已多次跟地方說明，既使五分埔變更為商業區，依往例不會增加容積。

另外，都發局補充，住宅區申請變更為商業區涉及主要計畫變更，需要通過台北市及內政部都委會同意，變更後依規定須回饋20％土地給市府，未來住宅使用也須低於50％；以往例地主多不願意回饋土地，更可能因為變了商業區讓既有住戶被迫搬離。

然而，永吉里長陳永昌批評，放寬使用組別毫無意義，只有變更商業區取得高容積才有意義。他表示，五分埔位於松山火車站對面，本來就應該開發為商業區，地方也可以藉由這個機會推動都更。

但都更後是否還能維持服飾商圈營運，陳永昌先表示，服飾店都是租戶，若有其他用途就會配合，再說都更可能還要10、20年，到時候生態怎麼改變沒辦法預期。但他提到，韓國東大門過去也是矮房攤販，當初要改建成大樓也面臨店家反彈，如今還是韓國服飾產業重鎮。

民進黨議員洪健益表示，五分埔變更為商業區需要通盤考量，若變更為商業區首先要面對的是住戶都必須課徵較重的商業用稅，若都更遙遙無期，未來又可能被迫搬遷，那麼住戶一定反彈。他說，五分埔沒落是不爭的事實，市府應該要探討沒落原因，提出長遠的規劃，再交由地方討論。

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