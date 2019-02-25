善用資訊科技 崑山科大資訊志工助社區「造窯」

2019-02-25 22:57

〔記者萬于甄／台南報導〕崑山科技大學與南市佳田社區關懷協會攜手合作，日前舉辦資訊志工「偏鄉服務，現實任務」領袖營，由來自全台50多名資訊志工，為台南後壁嘉田社區打造屬於社區的窯爐，並取名為「嘉冬窯」，讓社區居民相當感謝。

崑山科技大學承接教育部資訊志工營運中心，日前台南佳田社區關懷協會希望能建造一座屬於社區的磚窯，讓社區長輩與孩童共食共學的親子食堂更加多元，資訊志工營運中心得知後，立刻帶著志工前往協助居民完成夢想。

志工在造窯師傅的帶領下，與社區國高中生攜手合作，從攪拌水泥開始，拿起厚重的耐火磚，一磚一磚堆砌，大家頂著烈日高溫，汗流浹背仍分工合作，因此，短短4小時就搭建出一座屬於社區的磚爐，取名為「嘉冬窯」，由大家共同敲瓦啟動磚窯，讓居民相當感動。

此外，志工領袖營也規劃「限時任務」，重現社區長輩當年拍攝婚紗照的甜蜜與溫情，由資訊志工負責租借攝影設備、搭設臨時攝影棚等，邀請社區長輩穿起傳統旗袍與唐裝，牽起老伴的手，拍攝一張張美美的沙龍照，讓冷硬的資訊科技也能傳遞甜蜜的幸福。

資訊志工營運中心主任鐘俊顏表示，領袖營主要希望培訓全台資訊志工成為優秀的領導者，今年營隊特走出教室，進入偏鄉，善用資訊科技，協助居民完成夢想，更讓營隊培訓教育別具意義。

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