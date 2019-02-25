「龍」困淺灘？ 知名鍋貼店爆上億債務糾紛遭港商假扣押

2019-02-25 19:47

〔即時新聞／綜合報導〕香港百鴻公司（Megawell Capital Limited」）與知名連鎖鍋貼四海遊龍食品股份有限公司的新團隊發生上億債務糾紛，百鴻向新北地方法院聲請假扣押，法院今日下午前往查封四海遊龍中和廠區及8輛冷凍物流車。四海遊龍總經理許瓊芬表示，已調派其他車輛供貨，不會影響到加盟店。

綜合媒體報導，持股9％的前四海遊龍總經理陳建宏表示，現任董事長林明憲發動臨時股東會，變更公司登記、更換原有印鑑，他無故遭到解僱，沒辦法取得相關文件。

他指出，過去香港百鴻公司和四海遊龍間曾有擴大發展的合作案，不過，由於四海遊龍經營團隊換人，新團隊沒有和百鴻建立溝通平台，他也不了解為何香港方面會聲請假扣押。

四海遊龍現任總經理許瓊芬表示，前團隊與香港之間簽約的所有會議紀錄、合約書內容，大股東均無從了解，透過律師前往投審會才發現，並非如前團隊所說的「與香港公司合作，各持股一半在香港上市」，反而是無償將公司轉讓給一間紙上公司。

對此，大股東希望四海遊龍可以繼續在台灣發展，表明不贊成該投資案，由於許瓊芬與其他大股東共持有51％股份，才會召開臨時股東會選出新任的董事長，並且將陳建宏解職。

許瓊芬對香港百鴻公司提出的假扣押表示，已交由律師處理後續，並調派其他物流車輛，不會影響到加盟店供貨。

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