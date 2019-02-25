老水井猶如天然麥飯石濾水器 關西爭取護「老命」

2019-02-25 21:40

［記者黃美珠／關西報導］新竹縣關西鎮東安里1口年約1甲子的老水井，雖非古蹟，但全口井身只靠卵石乾砌而成，工法古樸、又天然環保，是先民智慧的活見證。但因位於某建案基地內可能被填平引起關注。鎮長劉德樑獲悉後今天跟公所主祕王仁炳一起到場會勘，驚嘆當年師父手藝的巧妙，緊急建請縣府登錄為文化資產予以保護，並將跟建商協調尋求支持。

縣長楊文科指示相關局處立刻會勘且擬定對策，縣府今天下午大隊人馬到場了解。

縣府表示，他們收到地方前述爭取保留老井的聲音，將依文化資產保存法啟動相關作業。新竹縣迄今還沒有針對老水井做成古蹟或歷史建物的指定或登錄，如果成功，這將是第1口，意義非凡。

不過，他們會勘中發現，這口井所在的建案基地雖已開挖，但初步清查，縣府並沒有這筆建案的建築執照申請，未來會協助鎮公所跟建商協調，樂見建商以「共好」的角度，把這口老水井規劃成為公共設施或法定空地，變成基地重要特色及資產，也平添當地1處深具人文價值的地景。

這口水井就位於國立關西高中旁的育賢街路邊，深約14公尺、直徑有3.6公尺，是罕見的大水井。

全井僅用卵石乾砌，沒有任何黏著劑，能保存這麼久，非常難得。特別是這口水井猶如1個地下「小海洋」般廣納各方伏流，這些地下水經卵石層層過濾後流入，猶如1個天然的麥飯石濾水器。

95歲鎮民邱水祥說，這口井是當年他和家人一起受僱范姓地主，為了灌溉所挖鑿的，那時他僅30歲左右，完全用雙手打造。

他們施工兵分2路，一批人去牛欄河畔選揀每顆重約80到100台斤的卵石且挑回供乾砌。另一批則負責挖井，井壁內完全沒有搭設任何鷹架、或擋土板樁，是個搏命的工作。

他說，當時人要下井去挖土或砌石，都靠井外的定滑輪裝置吊掛米籮載人。碰到水脈湧現，得先用水桶舀水，1桶桶吊掛上去排空才能繼續施工。

當年井底挖出1顆重量逾噸的大石塊，在沒有火藥，也不敢輕易爆破下，只好先把繩索纏綁在石塊的一端，以井外的定滑輪局部吊掛起後，立刻在這石塊下插入杉木棍做臨時支撐，接著再換另1頭如法炮製，透過槓桿原理才終於把這塊大石頭慢慢「抬」了出去，現在就矗立在邱水祥家門前，作為永久紀念。

邱水祥還說，他們家同一時期在牛欄河附近、某宋姓地主處，也做有另1口大小相仿的乾砌石井。全鎮就他所知，類似這種古老工法所做的大小水井至少還有5、6個保存良好。

劉德樑說，這口水井鄰近縣定古蹟東安橋，對面又有去年新開的「小熊博物館」，如果這口水井能被保留下來，無異新添關西新的觀光資源。

至於邱水祥說的其他類似水井，他也將啟動調查工作，以利後續的維護管理，他希望讓老水井成為關西的新亮點。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/