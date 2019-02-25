自稱《還願》銷量嚴重高估 赤燭：請各界冷靜給時間處理

遊戲開發團隊「赤燭遊戲」今（25）日再度道歉，表示還願銷量被嚴重高估，且網上針對遊戲內容的推測，以及假冒官方聲明的改圖皆不屬實。此事已進入商業協調階段，盼各界冷靜給予時間處理。（圖取自赤燭遊戲 － Red Candle Games臉書專頁）

2019-02-25 18:58

〔即時新聞／綜合報導〕台灣恐怖遊戲《還願》因遊戲中的符咒暗諷中國領導人習近平「習近平小熊維尼、你媽白癡」，引來中國網友抵制。遊戲開發團隊「赤燭遊戲」今（25）日再度道歉，表示還願銷量被嚴重高估，且網上針對遊戲內容的推測，以及假冒官方聲明的改圖皆不屬實，此事已進入商業協調階段，盼各界冷靜給予時間處理。

赤燭遊戲表示，目前網路上所流傳的訊息，包含「嚴重高估的還願銷量」、「針對遊戲內容的推測」、「假冒官方聲明的改圖」皆不屬實，所有官方資訊請持續關注赤燭遊戲的Facebook專頁與Steam頁面，以免被錯誤資訊所誤導。

此外，赤燭遊戲強調，還願是一款以邪教害人、導致單純父愛釀成悲劇的作品，先前造成爭議的素材，是在整個團隊的失誤下於專案中出現，赤燭遊戲身為開發團隊，此為「極其不專業的表現」，絕無暗藏其它多餘的意識形態，或是攻擊現實人物之意圖，希望不要因為誤植，對遊戲其他元素「過度解讀」。

赤燭遊戲強調，作為一家遊戲公司，唯一想做的事情是盡可能地提供玩家朋友們深刻且良好的遊戲體驗，但對這一次失誤辜負了所有玩家朋友們的期待，同時也冒犯到了許多人感到沉痛，這絕非赤燭遊戲的本意。

赤燭遊戲也強調，錯誤與所有的合作夥伴皆無任何關係，赤燭絕對不會逃避該負擔的責任、該承受的譴責，希望所有傷害到赤燭為止，懇請大家不要波及所有無辜的合作夥伴們。

赤燭也表示，遊戲團隊真心希望大家也能冷靜的把焦點回歸到遊戲所傳達的核心，並期望所有人都能夠在遊玩的過程中得到完整的體驗。畢竟把與遊戲內容無關的素材置入本是錯誤，不止破壞了大家對作品的體驗，同時也影響到非常多的人，這不是赤燭製作遊戲的目的與初衷。

最後，此事已進入商業協調階段，「希望各界冷靜給予我們時間處理，這也是對我們最大的支持」。

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