網美照過來！新竹公園5大私房景點一次拍足

2019-02-25 15:25

［記者洪美秀／新竹報導］雨停了！即將到來的4天連假要如何安排？新竹市府城銷處表示，新竹公園的春櫻已綻放，本週四天連假會盛開，市府也公佈新竹公園5大私房景點秘境，歡迎網美及喜歡拍照的民眾來探索，像是金城武茄苳樹及麗池園林的美麗春櫻等景點，都值得來探訪。

位在新竹市區不遠的百年新竹公園，離新竹火車站步行只需10分鐘就可到達，是市中心賞花好去處，市府去年完成跨域亮點再生工程後，包括日式庭園、金城武樹等景點都成為網美打卡點，還有新人搶拍婚紗留下甜蜜紀念，由於本週連假是新竹公園河津櫻盛開期間，歡迎民眾來探訪新竹公園內的五大私房景點。

其中包括大階梯廣場的櫻花坡，由於大階梯是打破5.5公尺高的阻隔牆，改用石牆堆砌出階梯廣場，並移植櫻花回原位，現已開出美麗的粉色花朵，由高處看，廣場就像佈滿「粉紅雲朵」，大階梯旁也設有無障礙坡道，輪椅族推車族都可輕鬆悠遊。

另外櫻花廣場，就是3年前地景藝術裝置《春雪後》的熱門打卡地點，如今已是櫻花廣場，正值櫻花滿開，環狀分布、繽紛綻放的櫻花圈圈，怎麼走都看的到粉紅小花，可享受被櫻花環抱的滿足感。

此外，從大階梯廣場走向麗池園林，會經過日治時期、前身是「新竹州自治會館」的「玻璃工藝博物館」，這棟老建築已超過80年，不僅建築風格古色古香，兩側的秘境更讓你不管怎麼拍都美。

從玻工館另一側通往九曲橋的小徑走，會遇上「秘境」等級的小徑，可避開人潮，還可以遠眺九曲橋，可拍到湖水、櫻花與九曲橋，自樹間撒落的陽光，是網美最愛的景點，還可以透過玻璃牆看到部分玻璃工藝品。

還有麗池園林是拆除使用率低且老舊的公園游泳池，配合湖畔料亭日式建築群，開拓寬廣的山水造景，以草坡提高綠覆蓋率，還以麗池水源頭打造瀑布流水，創造出日式庭園景色，山水造景前的兩棵櫻花樹，可拍到櫻花、山水造景的日系美照。。

此外就是百年茄苳金城武樹，這是市長林智堅也喜愛的秘密景點，這棵新竹公園內這株高聳筆挺、枝葉茂密的百年老茄苳樹，在周遭的矮樹群中格外亮眼，宛如新竹版「金城武樹」，陽光穿透枝葉間灑落，網美可得把握機會。

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