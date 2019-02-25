竹東河濱公園2000株春櫻陸續綻放

2019-02-25 14:24

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣竹東鎮公所4年前在頭前溪河濱生態公園種下了2000多株櫻花，近期陸續綻放，照顧這些櫻花的銀髮族志工說，往年3月初的花況最茂盛，但不少株現在就開得很漂亮，有內行賞花客來先睹為快。

竹東鎮公所表示，4年多前在河濱生態公園種下的2000多株櫻花樹苗，品種包含八重櫻、山櫻花與吉野櫻，2年前就開得不錯，去年更好，估計今年也會很茂盛，這些櫻花多虧了不少退休的銀髮族志工利用到公園散步運動時順便除草、澆水，把它們當成自己孫子、孫女一樣用心呵護，才會長的這麼好。

銀髮族志工們說，近期天氣乍暖還寒，不少櫻花感受到氣溫變化刺激已經搶先綻放，點點豔紅花蕊在一片青綠中顯得十分亮眼，除了他們這些在地人有幸搶先欣賞到這批最先開的櫻花外，也有不少打聽到春櫻開花消息的內行賞花客，也來先睹為快。

這些志工也說，頭前溪河濱生態公園面積廣達135公頃，保育良好的生態讓這個公園獲得環保署認證為環境教育設施場所，平常就有不少在地鄉親會去散步、跑步、騎自行車，多了這2000多株櫻花後，每年春天吸引不少外地遊客來賞花，成了一個名氣不小的賞櫻熱門景點。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/