台1線竹北最美楓香大道 「月神之蛾」夢幻穿梭

2019-02-25 08:57

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣被譽為竹北市「最美麗的公路」的台1線百年楓香大道，歷經多年生態復育，調查發現號稱「月神之蛾」、也是生態環境指標昆蟲的長尾水青蛾，約莫3月到10月，夢幻穿梭在樹林間！

交通部公路總局第一區工程處表示，竹北楓香大道位於台1線66.5K~67.5K，有290多棵的百年楓香，矗立於道路中間，蒼勁的樹幹、濃密的枝葉，在陽光下顯得分外耀眼。楓香綠蔭在道路兩側包夾形成綠色隧道，被譽為竹北市「最美麗的公路」。

不過，2016年發現楓香陸續死亡及生長不佳，一工處請來植物病理專家全力搶救，並於2017年設立生態溝，持續辦理生態復育。2018年追蹤調查時發現了夢幻的「月神之蛾」穿梭於楓香大道，代表此處生態盎然、復育有成。

一工處表示，長尾水青蛾是生態環境指標昆蟲，主要分布於低海拔至中海拔山區。由於環境復育成功，想要看到牠們不必再跋山涉水，只要每年3月至10月到竹北楓香大道，即可發現牠們的蹤跡。

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