誰會這題？小5數學給「麵粉」重量 求糖用多少

2019-02-24 21:02

〔即時新聞／綜合報導〕近期內1則小學5年級數學題目在網路上發燒，題目提到部分麵粉做成蘋果派，訓練學子「分數」觀念，不料許多網友看完題目後動筆計算，發現都沒有辦法算出答案，讓網友直呼「好崩潰」。

民眾將題目照片上傳到臉書社團「靠北金門」，PO文民眾表示「小學5年級數學題目真難誰會這題」，題目中提到，「麵粉一包重八分之五公斤，做頻（蘋）果派用掉全部的三分之二，做蘋果派用掉多少公斤的糖？」

網友指出，按照題意計算，先將「八分之五公斤」的麵粉乘以三分之二，求得做蘋果派共用去二十四分之十公斤的麵粉，再將原重量與此數字進行通分，二十四分之十五公斤的麵粉減去二十四分之十，剩下的麵粉為二十四分之五公斤，但這並非題目所求的答案。

許多網友發現這題「無解」，均感到相當崩潰，紛紛留言指出「這題還滿屌的」、「到底是要怎麼算出糖用掉多少？」、「太誇張了吧這出題的老師」、「學生從此討厭數學」，也有網友認為，此題目不完整，可能是人為因素導致答案算不出來，應送分為宜。

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