參加團購 愛貓正妹抽中8萬元電動機車大呼lucky！

2019-02-24 18:58

〔記者王俊忠／台南報導〕小確幸！喜愛貓兒的劉家榛，為保護家中10餘隻貓咪不受病毒感染，參加台南市東區莊敬里社區團購活動，以1980元買病毒盾滅菌消毒產品，沒想到竟抽中1輛市值8萬餘元的環保電動機車，讓劉女喜出望外、直說好幸運！

從事美容與團購活動為主的南市東區莊敬社區理事長林宜慧表示，日前1家國際知名防疫產品廠商推出團購商品，可以參加抽獎活動，因此她號召社區民眾一起團購，其中劉家榛也參加團購，沒想到在約1千人中，竟由劉女抽中電動機車，劉女中獎開心、大家也恭喜她新春中大獎、是今年好兆頭。

劉家榛說，她飼養10餘隻貓兒，因為貓咪疾病都是由病毒傳染，她一直想找可以殺死病毒的產品，因此參加莊敬里社區理事長朵麗小舖的團購活動，沒想到竟幸運地抽中1輛電動機車。

劉家榛表示，一開始聽到幸運中獎時還以為是詐騙把戲，根本不相信是真的，直到接到通知，才確定是真的，由於在元宵節後接到通知，讓她覺得今年是幸運的一年，未來還可以騎著電動機車、載貓咪出遊。

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