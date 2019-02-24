南投衛生局抽驗 草莓等3種蔬果農藥殘留不符規定

2019-02-24 15:38

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府衛生局為保障市售食品衛生與安全，最近針對傳統市場、攤商及超市量販店，抽驗19件市售肉品動物用藥及蔬果農藥殘留情形，其中油菜、草莓、茼蒿等3件農藥殘留不符規定，草莓來自國姓鄉農民栽種，除依法處辦，也籲請民眾仔細清洗蔬果，減少攝入可能的殘留農藥。

南投縣政府衛生局指出，不合格之產品經查來源，茼蒿來自雲林縣，已移請當地衛生局處辦；另2件不合格產品，油菜供應商在竹山鎮，本局已依法處辦；草莓則為國姓鄉農民栽種販售，已移請縣府農業處處辦。

南投縣府衛生局表示，衛生局食品安全首重源頭把關，於市面抽驗產品屬於市場端的監測，只有落實源頭田間監測及產地加強輔導農民於栽種時正確施用農藥，才能有效減少蔬果殘留農藥問題。

為維護民眾食用安全，衛生局也呼籲農友於栽種蔬果施用農藥，應符合相關法令，同時提醒民眾為減少攝入蔬菜之可能殘留農藥，建議清洗蔬菜時應去除外葉，以水沖洗蔬菜根部，將泥沙清除，並將根部摘除，再用水浸泡10至20分鐘，以流動的自來水沖洗2至3遍，民眾眾如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽南投縣政府衛生局服務專線049-2231994。

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