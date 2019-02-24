停車格疑遭霸占6年 賣場公關出面回應了！

2019-02-24 18:15

首次上稿16:59

更新時間18:15

〔即時新聞／綜合報導〕日前網友PO出一張賣場家樂福停車格中一台車身佈滿灰塵的汽車照，並寫道「要有公德心啊~別把賣場停車場當自己停車場」，該文一出竟意外發現這台車疑似已霸停6年以上，引起關注，但賣場公關出面澄清，該車已於上月離場。

該間賣場位於林口，不少網友表示看著它很久了，該車除了已經蒙上一層厚厚的灰外，許多民眾更利用這些灰留下「到此一遊」、「情侶傘」等塗鴉，網友紛紛回應「這台已經停好幾年了」、「確定車主還在嗎？」、「感覺他停車費破萬了」。

有網友表示，有一年也是被拍上網路，然後家樂福員工就衰小的要把這台車擦乾淨，另有網友說：「應該是在還沒蓋車牌辨識系統時就停在那了，一直停免費的。」更引起不少猜測，有人懷疑車主是不是不在人世了、有人猜該車是贓物，抑或是車主跑路後才停放在這。

對此《蘋果》報導，勘查發現該車的確蒙上一層厚重的灰塵、4個輪胎也都已洩氣，無奈因車窗隔熱紙顏色太深無法看清車輛內部，連在繳費機中輸入車牌號碼查詢，都得到「查無車牌」的狀況。

賣場人員透露，不清楚照片中的車輛究竟停放多久時間，尋求警方幫助也一度無法聯繫上車主處理。不過家樂福公關今日表示，這輛車已在上個月底離開停車場，由於賣場並無因此蒙受損失，因此希望事件能夠到此為止，勿引發其他外部效應。

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