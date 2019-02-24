合法放流4萬魚苗 福智基金會復育生態

2019-02-24 15:16

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕財團法人福智佛教基金會與苗栗縣政府合作，今日於竹南鎮龍鳳漁港舉辦魚苗放流活動，200多名學員不畏大雨，一桶接一桶的將4萬2500尾黃錫雕魚苗放流至大海，縣長徐耀昌也一同共襄盛舉，並期盼透過此活動，除了宣揚佛法護生，同時也傳遞守護海洋生態的觀念。

福智基金會有感於塑膠廢棄物嚴重破壞海洋生態，近年來發起愛護海洋、拒用塑膠袋活動，同時持續舉辦魚苗放流，希望從源頭守護海洋環境，並透過合法放生，復育海洋多元生態物種的樣貌。

今日基金會於龍鳳漁港舉辦今年首場魚苗放生活動，共4萬2500尾經漁業署審查通過、符合當地海域生態的黃錫鯛魚苗，在經過法師誦經護持後，學員們不畏大雨，200多人一桶接一桶接力，透過導引管將魚苗送入大海之中。

縣長徐耀昌也到場共襄盛舉，除了肯定基金會護生慈悲心外，也呼籲各界一同關心海洋環境，除了由官方、民間團體舉辦的淨灘活動外，更需要民眾養成公德心，從源頭減少破壞海洋生態的塑膠垃圾，守護台灣美麗海岸線及豐富漁業資源。

除了魚苗放流外，基金會也準備壽桃，由徐耀昌親手遞贈給滿70歲的長輩，同時推出輔具體驗活動，讓人體驗長輩們生活的種種不便，進而主動關懷身邊阿公、阿婆，促進友善社會。

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