玉山12：10飄雨夾雪 氣象局：傍晚還有一波降雪機會

2019-02-24 14:36

〔記者蕭玗欣／台北報導〕玉山降雪了！受到大陸冷氣團發威及華南雲雨區影響，中央氣象局表示，玉山降下2月雪，在中午12點10分降下雨夾雪，並持續到1點40分為止，預估今天傍晚氣溫下降後還有降雪機會。氣象局預報員陳伊秀表示，今天受大陸冷氣團影響，基隆北海岸及大台北山區雨勢將持續到深夜，預估明天冷氣團減弱，全台降雨範圍將縮小，雨勢也會趨緩。

預報員陳伊秀表示，今天降雨範圍主要集中在中部以北和宜花地區，且降雨時間長，新北萬里近24小時累積雨量已標達80毫米，達大雨等級；預估明天冷氣團減弱，北台灣和宜花東轉為短暫雨，北部地區和中南部山區也轉為局部短暫雨。

氣溫方面，明天雖冷氣團減弱，但仍受東北季風影響，因此北台灣回溫並不明顯，還是濕濕冷冷的天氣，白天高溫僅17到19度，但中南部高溫已有27、28度；週二、週三東北季風減弱，除了中南部高溫可上看30度，北台灣高溫也有22、23度。

氣象局預告，週四是228連假首日，屆時又會有另一波東北季風報到，但僅北台灣受影響，高溫約18、19度，中南部不受影響；天氣方面，北部、東半部降雨機率提高，中南部都是多雲到晴的好天氣。週五、週六東北季風減弱，除山區降雨機率仍高，其他都是多雲到晴的好天氣。

預報員陳伊秀說，下週日是連假收假日，恐又有一波冷空氣報到，北台灣又會轉為濕冷天氣。

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