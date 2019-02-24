防治亂丟垃圾歪風 宜蘭這景點請出神明坐鎮

2019-02-24 13:58

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣員山鄉景點員山機堡，因地點位於交通要道，亂丟垃圾情況嚴重，機堡委外單位及員山鄉公所不堪其擾，近期貼出「亂丟垃圾，神明在看」警示，盼借助神威，減少垃圾亂丟情況。機堡負責人楊基山說，舉頭三尺有神明，盼民眾發揮公德心。

太平洋戰爭爆發後，日軍在宜蘭建設軍用機場，讓神風特攻隊起降，機場周邊構築機堡當作戰機掩體；戰後日軍撤出，部分機堡留存至今，宜蘭縣共有13座，其中12座在宜蘭市，員山鄉僅剩1座。

員山機堡經建築師改建後，除保留機堡設施外，還仿造軍事掩體，打造成軍事主題

設施，有展板、木製飛機、珍貴史料等，重現大時代滄桑故事。

機堡提供遮風、避雨場所，入夜關門後變成青少年聚會秘密地點；楊基山直言，因機堡設施融合地景，並未設有高牆、圍籬，即使設有鐵門，但輕輕一蹬就翻入內。

他坦言，機堡內可以遮風、避雨，入夜後常有青少年或遊客在內逗留，隔天一早留下空酒瓶、菸蒂、檳榔渣等垃圾，每天一早至少得花上半小時清理。

不僅機堡內部發生垃圾問題，由於機堡位於員山鄉交通要道，周邊餐廳、小吃部眾多，不少癮君子站在人行道上吸菸，菸蒂隨處可見。

楊基山、員山鄉公所被垃圾問題困擾，幾經勸導仍無效，最後決定請出神明「坐鎮」，以「亂丟垃圾，神明在看」警示張貼在機堡四周。

他表示，員山機堡是員山鄉僅存的戰機掩體，舉頭三尺有神明，希望透過神威，讓民眾發揮公德心，一起愛護機堡周遭環境。

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