插畫家「抽屜」爆抄襲日本貼圖 粉絲：真的好失望

2019-02-23 18:57

〔即時新聞／綜合報導〕台灣知名插畫家「抽屜」以日系清新風格深獲粉絲喜愛，近日卻爆出抄襲風波。抽屜22日在Instagram發布一則聲明，文中提到有人認為她的作品和日本文具品牌「Mind Wave」出的貼圖雷同，對此她表示歉意，並坦言自己在作畫時未想太多，不過許多粉絲沒有接受，而是紛紛表示「真的好失望」。

抽屜在聲明中，提到有人在購買她在去年底推出的「貓貓買菜去／行事曆貼紙」後，發現裡面有幾張貓貓插圖的動作和「Mind Wave」的貼圖動作相像，希望她給予回應。抽屜提到，當時在趕著需要校稿的階段，「那時我的確參照了貼圖和我們家貓貓現實生活中的姿勢，以我們家4隻貓的花色模樣，結合食物的元素畫了出來。」

她表示，自己當時沒有想這麼多，是經過這次客人的提醒才驚覺自己沒有深思熟慮，真的對粉絲感到很抱歉，「從今天起我會在所有通路下架這系列的相關產品，同時今後也會更加注意這個情況以防類似事件發生。」

聲明曝光後，有網友比對抽屜的插畫和Mind Wave的貼圖動作，忍不住感慨，「我真的很傻眼因為真的很像。」事後又有網友發現，抽屜在Instagram的限時動態發文，文中提到，「也許做錯一件事情，其他認真的地方也會被忘記了」，讓許多粉絲都表示難以接受。

有人認為，「我自己也同樣身為創作者，當然並不是做錯一件事其他的努力就會被抹滅，但身為創作者最忌諱的就是抄襲」、「原文提到『參照貓現實生活的姿勢』真的太扯」、「本來很喜歡她的」；也有人指出，「之前生氣別人抄襲她，現在自己抄襲別人，覺得很扯」。

相關貼文

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/