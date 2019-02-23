插畫家「抽屜」爆抄襲日本貼圖 粉絲：真的好失望

〔即時新聞／綜合報導〕台灣知名插畫家「抽屜」以日系清新風格深獲粉絲喜愛，近日卻爆出抄襲風波。抽屜22日在Instagram發布一則聲明，文中提到有人認為她的作品和日本文具品牌「Mind Wave」出的貼圖雷同，對此她表示歉意，並坦言自己在作畫時未想太多，不過許多粉絲沒有接受，而是紛紛表示「真的好失望」。
抽屜在聲明中，提到有人在購買她在去年底推出的「貓貓買菜去／行事曆貼紙」後，發現裡面有幾張貓貓插圖的動作和「Mind Wave」的貼圖動作相像，希望她給予回應。抽屜提到，當時在趕著需要校稿的階段，「那時我的確參照了貼圖和我們家貓貓現實生活中的姿勢，以我們家4隻貓的花色模樣，結合食物的元素畫了出來。」
她表示，自己當時沒有想這麼多，是經過這次客人的提醒才驚覺自己沒有深思熟慮，真的對粉絲感到很抱歉，「從今天起我會在所有通路下架這系列的相關產品，同時今後也會更加注意這個情況以防類似事件發生。」
聲明曝光後，有網友比對抽屜的插畫和Mind Wave的貼圖動作，忍不住感慨，「我真的很傻眼因為真的很像。」事後又有網友發現，抽屜在Instagram的限時動態發文，文中提到，「也許做錯一件事情，其他認真的地方也會被忘記了」，讓許多粉絲都表示難以接受。
有人認為，「我自己也同樣身為創作者，當然並不是做錯一件事其他的努力就會被抹滅，但身為創作者最忌諱的就是抄襲」、「原文提到『參照貓現實生活的姿勢』真的太扯」、「本來很喜歡她的」；也有人指出，「之前生氣別人抄襲她，現在自己抄襲別人，覺得很扯」。
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嗨大家，在這邊想和你們說一件比較嚴肅的事，但我想誠實地、真誠地面對你們，所以可能用字會比較嚴謹，卻又比較像我一些 . 今天晚上我收到一則消息來自於某個客人，是關於我在2018年底產出的「貓貓買菜去 / 行事曆貼紙」客人認為裡頭有幾個貓貓的動作和 mind wave 的貼圖動作相像，希望我給予回應 . 當初這組圖是先為 2019 行事曆而畫的，在緊逼著需要校稿的階段，那時候我的確參照了貼圖和我們家貓貓現實生活中的姿勢，以我們家四隻貓的花色模樣，結合食物的元素畫了出來 . 當時我真的沒有想太多就這樣畫出來，經過今天客人的提醒，才驚覺自己並沒有深思熟慮就這麼做了，真的對於抽屜裡的大家很抱歉???? . 從今天起我會在所有通路下架這系列的相關產品，同時今後也會更加注意這個情況以防類似事件發生 . 在這邊我想謝謝那位客人的提醒，也想公開的和所有信任、深愛抽屜的大家，還有mind wave貼圖的作者說聲對不起，以後我會更加注意的，真的很對不起????，也很謝謝大家～
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圖上是抽屜的插圖，圖下是日本「Mind Wave」出的LINE貼圖。（圖擷取自Dcard）
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抽屜創作的行事曆作品，被人指稱貓咪動作和「Mind Wave」出的貼圖動作一致。（圖擷取自Dcard）
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有網友比對多張插圖，質疑過度雷同。（圖擷取自Dcard）
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日本文具品牌「Mind Wave」貼圖疑似被抄襲。（圖擷取自Dcard）
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事發後，插畫家抽屜在IG限時動態的發文再度引起網友爭議。（圖擷取自Dcard）
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