台南太陽光電投資升溫 業者將砸至少500億元

2019-02-23 17:18

〔記者洪瑞琴／台南報導〕繼GOOGLE、東京電力等國際大廠支持投資台南綠能後，太陽光電發電系統公會聯合業者，今（23）日在台南市府共同宣示加碼投資台南，將在台南建置1GW（10億瓦）的太陽光電系統，投資金額至少500億元，讓台南成為再生能源發展的產業重鎮。

台南市長黃偉哲表示，歡迎綠能業者以服務台南、服務台灣的心，來加碼投資，台南不僅有充足的日照條件、綠能產業鏈完整，加上市府成立單一服務窗口，以及中央設立沙崙綠能智慧科學城等優勢，獲得國內外綠能產業認同，市府將全力協助排除投資障礙，讓產業經濟朝正向循環邁進。

太陽光電公會理事長郭軒甫表示，預計未來3年，甚至2年內陸續擴大台南在地的綠電投資至少500億元，主要投資標的將集中於公有廳舍屋頂、綠色廠房屋頂、全民綠能屋頂以及漁塭結合光電等場址，預計提供1萬5000名以上系統安裝就業機會外，並將以系統產業拉動無數個中上游產業的就業機會，期盼透過民間企業與市府的相互合作與努力，把相關綠能產業發展帶向最高峰。

包括聯合再生能源、開陽能源、友達光電、台鹽綠能等多家綠能業者共同參與盛會。

南市經發局表示，為呼應中央綠能政策，市府以「陽光電城2.0計畫」加速佈局推動城市能源轉型，在民眾與企業支持下，讓原定於2021年達成1GW太陽光電目標，將可望於今年提前達標，創造年發電量約12.9億度，減少約71萬公噸排碳量，為台灣能源的自主和選擇權貢獻心力。

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